IR 2021: Saiba o que fazer se você caiu na malha fina

Receita Federal paga nesta quinta-feira, 30, as restituições do quinto e último lote do Imposto de Renda; contribuinte pode consultar situação no site

Marcello Casal Jr/Agência Brasil



A Receita Federal paga nesta quinta-feira, 30, as restituições do quinto e último lote do Imposto de Renda. O contribuinte pode realizar a consulta para saber se há pendências que impeçam o pagamento, ou seja, se ele caiu na chamada malha fina. É possível fazer a consulta da declaração no site do órgão. Basta acessar o e-CAC, o sistema digital do Fisco, e informar o CPF, código de acesso e senha. Dentro do site, é preciso entrar na janela “meu imposto de renda”, depois em “processamento” e “extrato de processamento”. Esta página irá mostrar o status da declaração. Se ela estiver “em processamento”, o recomendado é voltar alguns dias depois para conferir se houve atualização. A página ainda pode apontar que a declaração está na “fila de restituição”, o que quer dizer que o documento foi aceito e o contribuinte tem direito a receber um valor de volta. É recomendado acessar a declaração e retificar o documento antes que ele caia na malha fina e a Receita Federal encaminhe um termo de intimação. Caso haja algo errado, a declaração fica retida e o contribuinte deve prestar esclarecimentos ou retificar o documento, o que pode gerar atraso no pagamento da restituição e até multa, que varia de acordo com o motivo da retenção.