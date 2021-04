Joaquim Silva e Luna toma posse como presidente da Petrobras: ‘Chego ouvindo mais e falando menos’

Em transmissão realizada pela internet, general afirmou que irá respeitar a paridade dos preços do combustível

Reprodução/YouTube Presidente Jair Bolsonaro demitiu Roberto Castello Branco do comando da estatal após alta no preço dos combustíveis



O general Joaquim Silva e Luna tomou posse como presidente da Petrobras, na manhã desta segunda-feira, 19, em cerimônia transmitida pela internet. Na solenidade, que contou com as presenças do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, do diretor da Agência Nacional de Petróleo (ANP), Rodolfo Saboia, e do presidente do Conselho de Administração da estatal, Eduardo Bacellar, também foram empossados quatro funcionários de carreira como diretores executivos da empresa. Silva e Luna assume o cargo deixado por Roberto Castello Branco, demitido pelo presidente Jair Bolsonaro em fevereiro deste ano após aumento do preço dos combustíveis.

Em seu discurso, o novo presidente da Petrobras disse que chegará ao posto “ouvindo mais e falando menos”. “Serei breve. Entendo que quem chega deve chegar ouvindo mais e falando menos. Então vou começar pela conclusão, agradecendo. Agradeço ao presidente Bolsonaro que me indicou para o cargo de presidente. Confesso que me sinto honrado pela confiança e impactado pela responsabilidade. Entendo que essa sensação me mantém num ponto de equilíbrio entre a ousadia e a prudência”, afirmou. Em outro momento, ressaltou que irá respeitar a paridade dos preços. “É fazer tudo isso conciliando interesses de consumidores e acionistas, valorizando os petroleiros, buscando reduzir volatilidade, sem desrespeitar a paridade internacional, perseguindo a redução da dívida, investindo em pesquisa e desenvolvimento, e contribuindo para a geração de previsibilidade ao planejamento econômico nacional”, acrescentou. O ministro de Minas e Energia elogiou o currículo “amplo e diversificado” de Silva e Luna e afirmou que a formação do general irá garantir a “continuidade dos objetivos estratégicos” da Petrobras. “Estou convicto de que sua formação vai contribuir para a continuidade dos objetivos estratégicos da Petrobras”, disse Bento Albuquerque.