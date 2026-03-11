Justiça de SP acata pedido do Pão de Açúcar de recuperação extrajudicial

Com a decisão, o grupo poderá renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas diretamente com os credores

O grupo é dono da rede de supermercados Pão de Açúcar



A 3ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais da Comarca de São Paulo aceitou o pedido de recuperação extrajudicial apresentado pelo Grupo Pão de Açúcar, dono da rede de supermercados de mesmo nome. A empresa informou sobre a decisão nesta quarta-feira (11) por meio de comunicado ao mercado.

Agora, o grupo poderá renegociar R$ 4,5 bilhões em dívidas diretamente com os credores, sem intervenção judicial. Ficaram de fora do plano de recuperação as despesas correntes ou operacionais para preservar os pagamentos a trabalhadores, fornecedores, parceiros e clientes.

Em fato relevante divulgado na terça-feira (10), o grupo informou que o planejamento de recuperação “cria um ambiente seguro e estável para a continuidade, por 90 dias, das negociações” com os credores.

“O plano representa um passo importante para o objetivo da administração de fortalecer o balanço, melhorar o perfil do endividamento e posicionar a companhia para o futuro, ao mesmo tempo que preserva o relacionamento com fornecedores e protege sua operação”, acrescentou.

O acordo foi celebrado com os principais credores, titulares do equivalente a R$ 2,1 bilhões do valor total da negociação. O percentual é superior ao quórum mínimo legal de um terço dos créditos afetados.

*Com informações de Agência Brasil