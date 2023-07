Lira diz que vai votar reforma tributária nesta quinta e apela para que não vire batalha política

Governadores, prefeitos e setores da economia discutiram com o governo os temas não pactuados da reforma ao longo da semana em busca de consenso

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados Discussão e votação de propostas. Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou no começo da tarde que pretende começar a discussão sobre o projeto da reforma tributária em plenário ainda nesta quarta-feira, 5, e votar o texto em primeiro turno nesta quinta, 6. O parlamentar disse que a resistência de governadores está diminuindo. “O que todos têm receio é a autonomia sobre a cobrança, a gestão dos recursos, o medo do desconhecido, e apostar que essa polarização não se refletirá no conselho (que vai gerir impostos). A gente vai tentando diminuir essas dúvidas.” Nas redes sociais, mais cedo, Lira pediu que a reforma não seja transformada em uma “batalha político-partidária”. Ele defendeu o projeto como fundamental para o desenvolvimento econômico do país, apontou que seguirá o acertado no colégio de líderes da Casa, e que os temas serão votados à medida em que houver consenso.

para ganhar uma notoriedade momentânea. O Brasil é maior do que todos nós! Hoje vou continuar trabalhando para a Câmara dos Deputados aprovar o PL do Carf, o do arcabouço fiscal e a PEC da reforma tributária até sexta-feira.

Desde 21 de junho, o projeto do Carf, que tramitava em regime de urgência constitucional, tranca a pauta da Câmara e teve sua votação adiada mais uma vez na noite desta terça-feira, 4. Projetos com urgência precisam ser analisados em 45 dias por deputados. Por isso, apenas PECs podem ser analisadas, excluindo matérias de trâmite comum. Ao longo da semana, governadores, prefeitos e setores da economia discutiram com o governo os temas não pactuados da reforma. O PL, por exemplo, que conta com 99 deputados – a maior bancada da Câmara —, promete votar contra o texto por unanimidade.