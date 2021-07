Magazine Luiza compra plataforma de e-commerce KaBuM! por R$ 1 bilhão

Negócio amplia participação da rede varejista no segmento de tecnologia; transação ainda inclui a emissão de 75 milhões de ações

Paulo Whitaker/Reuters Aquisição mira expansão do Magazine Luiza para o setor de tecnologia



O Magazine Luiza anunciou nesta quinta-feira, 15, a compra da plataforma de e-commerce KaBuM! por R$ 1 bilhão à vista mais a emissão de 75 milhões de ações, tornando a empresa uma subsidiária da rede varejista. O acordo também prevê um bônus de subscrição de 50 milhões de ações, condicionado ao cumprimento de metas. “Com a aquisição, o Magalu reforça o pilar estratégico de novas categorias, com um sortimento extremamente complementar ao atual e com enorme potencial de crescimento”, informou a varejista em fato relevante. “Adicionalmente, em conjunto com as recentes aquisições Jovem Nerd e CanalTech, o KaBuM! e o Magalu poderão oferecer uma experiência de compra, conteúdo e entretenimento completa para os amantes de tecnologia.” O fechamento do negócio depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e dos acionistas do Magalu.

Fundado em 2003, o KaBuM! foi um dos primeiros portais de comércio eletrônico no país e se tornou referência em tecnologia e jogos. Segundo a nota, a plataforma possui mais de 2 milhões de clientes ativos, com mais de 20 mil itens diferentes no estoque. A empresa também é uma das precursoras dos esportes eletrônicos no Brasil, popularmente conhecidos como eSports, e foi responsável pela criação de uma das principais equipes de League of Legends do país. No recado ao mercado, o Magalu afirmou que as vendas da plataforma cresceram 128% em 2020, na comparação com 2019. Nos primeiros anos de 2021, o avanço foi de 62%. “Nos últimos 12 meses, o KaBuM! superou a marca de R$ 3,4 bilhões em receita bruta. No mesmo período, com um modelo de negócio altamente eficiente, a KaBuM! obteve lucro líquido de R$ 312 milhões”, informou a empresa.