Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 31 milhões; confira os números

A quinta teve 42 apostas vencedoras, cada uma receberá R$ 48.167,42

André Lessa/Estadão Conteúdo Mega-Sena de quinta-feira pagará R$ 31 milhões ao vencedor



Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena desta terça-feira, dia 25, em São Paulo. O prêmio acumulou e o valor estimado para o sorteio da próxima quinta-feira, dia 27, é de R$ 31 milhões. As dezenas sorteadas foram: 13 – 19 – 29 – 42 – 49 – 52. A quinta teve 42 apostas vencedoras, cada uma receberá R$ 48.167,42. A quadra teve 3.080 apostas vencedoras, cada uma levará R$ 938,32. As apostas para o próximo sorteio podem ser feitas diretamente em uma lotérica, em todo o país, ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal até as 19h (horário de Brasília) do dia do concurso.