Guarda Costeira dos EUA busca 39 pessoas desaparecidas após barco virar na Flórida

Autoridades desconfiam de contrabando de pessoas; uma das vítimas foi resgatada na terça-feira

Divulgação/ Twitter @USCGSoutheast Barco da Guarda Costeira norte-americana faz buscas nas regiões do Caribe



A Guarda Costeira dos Estados Unidos realizou nesta terça-feira, dia 25, uma mega operação para encontrar 39 pessoas que estão desaparecidas desde sábado, 22. Um barco, que a polícia acredita ser usado para contrabando de pessoas, virou na costa da Flórida a caminho das Bahamas. Na terça-feira, 24, a equipe de resgate encontrou um homem agarrado ao barco a 72km de Fort Pierce. Ele informou às autoridades do acidente e disse que a embarcação virou pelo mau tempo e que ninguém usava colete salva-vidas. A operação também se estende para as costas do Haiti, República Dominicana, Cuba e Bahamas. Todas rotas frequentes da entrada de imigrantes nos EUA. Na sexta-feira da semana passada, 88 haitianos foram encontrados em um cargueiro sobrecarregado a oeste das Bahamas.