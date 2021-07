Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 7 milhões; confira dezenas sorteadas

Próximo sorteio será no sábado, 24; apostas podem ser feita em lotéricas ou na internet, no site da Caixa Econômica Federal

Robson Fernandjes/Fotos Públicas As dezenas sorteadas foram 11 - 15 - 23 - 25 - 34 - 53



Ninguém ganhou o sorteio 2.392 da Mega-Sena feito nesta quarta-feira, 21, e o prêmio acumulou em R$ 7 milhões. As dezenas sorteadas foram 11 – 15 – 23 – 25 – 34 – 53. A quina teve 31 apostas ganhadoras, sendo que cada uma receberá R$ 52.887,76. Já a quadra teve 2.525 apostas ganhadora, cada uma levando R$ 927,59. O próximo sorteio será no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo, no sábado, 24. As apostas podem ser feita em lotéricas ou na internet, no site da Caixa Econômica Federal.