Mega-Sena acumula e vai sortear R$ 12 milhões na quarta-feira

Concurso do último sábado não teve vencedor; sorteio acontece às 19h de amanhã

Agência Brasil Mega-sena pode pagar R$ 47 milhões neste sábado (2)



O concurso do último sábado não teve ganhar e, com isso, o prêmio da Mega-Sena irá sortear R$ 12 milhões nesta próxima quarta-feira, 9. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília) no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA, no aplicativo Loterias CAIXA ou por meio do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. O valor de uma aposta simples na Mega-Sena é de R$ 4,50. No sorteio da Quina de São João, que acontecendo dia 26 de junho, as Loterias pagarão o maior prêmio da história da modalidade: R$ 170 milhões. As apostas podem ser feitas da mesma maneira dos concursos da semana e o preço de uma aposta simples, com cinco números, é de R$ 2,00.