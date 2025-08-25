Mercado reage positivamente após Tarcísio dar sinais de que disputará a Presidência em 2026

Governador de São Paulo intensificou agenda na capital federal e afirmou que é preciso discutir um ‘projeto para o Brasil’; além do cenário eleitoral, Boletim Focus e dados dos EUA contribuíram para queda do dólar

ROBERTO SUNGI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Dólar fechou em queda de 0,20% e Bolsa fechou em alta nesta segunda-feira (25)



O mercado financeiro voltou a demonstrar entusiasmo com a possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), à Presidência da República em 2026. A moeda americana encerrou o pregão desta segunda-feira (25) em queda de 0,20%, cotada a R$ 5,41, em um movimento que analistas atribuem a uma combinação de fatores externos e internos — entre eles, os sinais de que Tarcísio pode disputar o Palácio do Planalto. Durante a Festa do Peão de Barretos (SP) e em evento na capital paulista, o governador afirmou que é preciso discutir um “projeto para o Brasil” e que o primeiro desafio é a questão fiscal. A fala foi interpretada por economistas como um aceno ao mercado, que há meses cobra maior rigor nas contas públicas.

Gestores e analistas avaliam que uma eventual vitória da oposição em 2026 poderia significar mudança de rumo na política fiscal a partir de 2027, reduzindo prêmios de risco embutidos no câmbio. Além do fator político, a valorização das commodities, a expectativa de corte de juros nos Estados Unidos e a 13ª redução consecutiva das projeções de inflação no Boletim Focus contribuíram para o bom humor dos investidores. O relatório divulgado pelo Banco Central trouxe queda nas estimativas do IPCA para 2025 e 2026 e, pela primeira vez no ano, para 2027, reforçando a percepção de maior controle sobre a inflação.

O ambiente positivo também se refletiu na Bolsa de Valores (B3), que fechou praticamente estável, em leve alta de 0,04%, aos 138.025 pontos. Investidores destacaram a força de ações ligadas ao consumo e à energia, enquanto Petrobras e Vale ajudaram a sustentar o índice. A aproximação de Tarcísio com Brasília, em meio às especulações eleitorais, tem reforçado a leitura de que ele pode se tornar o candidato preferencial do chamado “mercado”. Nas últimas semanas, o governador intensificou sua presença na capital federal, participou de eventos partidários e de encontros com dirigentes do Centrão.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em paralelo, empresários de peso, como André Esteves, do BTG Pactual, vêm se mostrando entusiastas de sua candidatura. Segundo revelou a revista IstoÉ, em conversa recente com investidores internacionais, Esteves afirmou que Tarcísio “vai se eleger com certeza” em 2026 e seria “a única saída” diante da possibilidade de um novo mandato de Lula. O BTG afirma quer a posição do banco e apolítica e ressaltou que fez investimentos siginficativos no Brasil.