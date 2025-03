Montadoras dos EUA alertam para alta no preço dos veículos após ‘tarifaço’ de Trump

Associação que representa grandes montadoras, como General Motors, Ford, Toyota e Volkswagen, alertou que medida pode elevar os preços dos veículos muito além dos 25% inicialmente previstos

Freepik Aumento dos custos de produção nos EUA pode levar montadoras globais a buscar alternativas em países com valores menores



O anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre a imposição de uma tarifa de 25% sobre produtos importados do Canadá e México gerou preocupações significativas entre as montadoras de veículos americanas. A associação que representa grandes montadoras, como General Motors, Ford, Toyota e Volkswagen, alertou que essa medida pode elevar os preços dos veículos muito além dos 25% inicialmente previstos. Isso ocorre porque a cadeia de montagem de veículos nos Estados Unidos é altamente integrada com o Canadá e o México, resultando em componentes que cruzam as fronteiras várias vezes antes da montagem final. Assim, a tarifa poderia ser aplicada múltiplas vezes, aumentando consideravelmente os custos.

Por outro lado, o sindicato dos trabalhadores da indústria automotiva dos Estados Unidos apoiou a medida, considerando-a uma ação agressiva para proteger os empregos americanos e combater os efeitos do livre comércio na América do Norte. No entanto, especialistas alertam que o aumento dos preços dos veículos pode desaquecer a economia americana, reduzindo o poder de compra dos consumidores. Com as eleições de meio de mandato se aproximando, Trump precisa manter a maioria no Congresso para continuar com sua agenda política, e essa medida pode ter implicações significativas nesse contexto.

Além dos impactos diretos nos Estados Unidos, a tarifa pode ter repercussões globais, incluindo no Brasil. O aumento dos custos de produção nos Estados Unidos pode levar montadoras globais a buscar alternativas em países com valores mais baratos. No entanto, o país enfrenta desafios estruturais, como altos custos logísticos e instabilidade regulatória, que podem dificultar a atração de investimentos. Além disso, a pressão sobre o setor automotivo americano pode reduzir a demanda por insumos brasileiros, como aço e alumínio.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A medida também pode intensificar a concorrência no mercado brasileiro, à medida que México e Canadá buscam compensar suas perdas expandindo exportações para outros mercados. Isso pode resultar em uma maior presença de veículos desses países no Brasil, pressionando as montadoras locais a se adaptarem rapidamente às novas condições de mercado.

Com informações de Fabrizio Neitzke