Mulher acredita estar namorando com galã de TV dos EUA e leva golpe de R$ 440 mil

Uma mulher da Califórnia, identificada como Abigail Ruvalcaba, caiu em um golpe financeiro que resultou em uma perda de R$ 440 mil. Ela acreditava estar em um relacionamento com o ator Steve Burton, conhecido por seu papel na série “General Hospital”. O criminoso utilizou tecnologia de inteligência artificial para criar um avatar do ator e se comunicou com Abigail através de um aplicativo de mensagens. A situação começou a levantar suspeitas quando a filha de Abigail decidiu investigar mais a fundo. Após consultar um especialista, ficou confirmado que os vídeos que Abigail recebia eram falsificados. O golpista, que se passava por Burton, fez declarações de amor e alegou estar enfrentando dificuldades financeiras, o que levou Abigail a transferir mais de US$ 81 mil, totalizando suas economias.

Apesar das evidências, Abigail se mostrava relutante em aceitar que havia sido enganada. Agora, ela enfrenta sérias dificuldades financeiras devido ao golpe. O ator Steve Burton expressou sua tristeza em relação ao ocorrido, enfatizando que nunca solicitou dinheiro pela internet e que muitas pessoas podem ser levadas a acreditar que estão em um relacionamento virtual com ele.

Até o momento, o golpista responsável por essa fraude ainda não foi identificado, deixando Abigail e sua família em uma situação vulnerável. O caso destaca os riscos associados a relacionamentos online e a utilização de tecnologia para enganar pessoas inocentes. A situação de Abigail serve como um alerta sobre a importância de verificar a autenticidade de interações virtuais.

