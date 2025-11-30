Garantias, juros e burocracia: saiba quais as principais travas para quem quer investir

Liquidez imobiliária cresce como solução para driblar limitações do sistema bancário

Freepik Profissionais de alta renda enfrentam dificuldades para transformar bens em capital para novos negócios



Mesmo com carreiras consolidadas e patrimônio robusto, muitos profissionais de alta renda — como médicos, advogados, executivos de tecnologia e especialistas em marketing — enfrentam dificuldades para transformar bens em capital para novos negócios. Dados da proptech Rooftop, especializada em liquidez imobiliária, mostram que há cinco obstáculos que pesam mais na hora de investir. E, junto deles, surgem caminhos para driblar essas barreiras e acessar recursos com mais agilidade.

1. Garantias exigidas pelos bancos afastam empreendedores

Instituições financeiras tradicionais mantêm exigências rígidas: garantias elevadas, histórico impecável e fluxo de caixa previsível. O resultado é que muitos projetos nem chegam à fase de análise.

Alternativa: buscar estruturas menos burocráticas, como operações de liquidez com lastro imobiliário, vem se tornando opção para quem não se encaixa no “molde bancário”.

2. Juros altos corroem a rentabilidade dos projetos

Mesmo quando o crédito é aprovado, o custo costuma inviabilizar o investimento. Com taxas elevadas, o retorno diminui e a margem desaparece.

Alternativa: simulações financeiras completas e avaliação de outros modelos de capitalização — como transformar um imóvel em liquidez — podem sair mais barato do que financiar.

3. Burocracia prolongada faz empresários perderem tempo (e oportunidades)

O processo tradicional é lento, repleto de análises e documentos, o que trava operações estratégicas.

Alternativa: manter documentação organizada e recorrer a estruturas financeiras já prontas reduz o tempo até o recebimento dos recursos.

4. Crédito demora a cair e inviabiliza o “timing” certo de mercado

A liberação de capital costuma levar semanas, e muitos empreendedores perdem o momento ideal para investir.

Alternativa: pesquisar soluções que liberam recursos mais rapidamente — e planejar captações antes da necessidade real — aumenta a velocidade de reação.

5. Falta de conhecimento sobre novas formas de acessar liquidez

Muitos profissionais ainda dependem apenas de crédito tradicional e desconhecem alternativas mais modernas, como consórcios, fundos, crédito com garantia imobiliária ou modelos como sale & leaseback.

Alternativa: ampliar o repertório financeiro permite tomar decisões mais estratégicas e diversificar as fontes de capital.

O CEO da Rooftop, Daniel Gava, afirma que há um movimento crescente de empresários dispostos a driblar o sistema bancário tradicional e usar o próprio patrimônio para viabilizar novos negócios. “Há uma geração que vê o imóvel como ativo financeiro. Liquidez é sinônimo de poder de decisão — e o empresário quer ter esse poder sobre o próprio dinheiro”, diz.