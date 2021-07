Falha em provedor tira do ar sites do iFood, HBOMax, Mercado Livre e Caixa

Akamai Technologies, que fornece a hospedagem dos sites no sistema de domínios, afirmou que o problema já foi resolvido

Marcos Santos / USP Imagens Sites saíram do ar após falha em provedor de internet



Uma falha no provedor Akamai tirou temporariamente do ar diversos sites de empresas como iFood, Caixa Econômica Federal, HBOMax, Mercado Livre, XP Investimentos, Playstation, Airbnb, entre outros. A Akamai Technologies oferece a hospedagem dos sites no sistema de nomes de domínios na internet. O provedor informou por volta das 14h desta quinta-feira, 22, em seu site, que estava ciente e investigando as causas do problema. Cerca de uma hora depois, a Akamai disse que o incidente foi resolvido e que os sites estão sendo estabilizados. A empresa também afirmou que não foi vítima de nenhum ataque cibernético. “Uma atualização de configuração do software acionou um bug no sistema que direciona os navegadores para os sites. Isso causou uma interrupção no site de alguns clientes. Pedimos desculpa pelo inconveniente. Estamos revisando o nosso processo de atualização de software para prevenir futuras interrupções”, declarou a Akamai pelas redes sociais.