Nubank detalha processo de IPO e irá distribuir cerca de R$ 200 milhões em ações a clientes

Banco digiral irá abrir capital simultaneamente no Brasil e na Bolsa de Valores de Nova York

Divulgação/Nubank Maior parte do controle da empresa, no entanto, seguirá com Ricardo Vélez, fundador do Nubank



O Nubank detalhou nesta segunda, 1º, o processo de abertura de capital (IPO, na sigla em inglês) que irá realizar em breve nos Estados Unidos e no Brasil e anunciou a criação do programa NuSócios, em que, segundo a empresa, milhões de clientes serão convidados a se tornarem acionistas sem nenhum custo, por meio de BDRs (Brazilian Depositary Receipts, um papel negociado no mercado nacional que replica a ação de uma empresa que está listada no exterior, como será o Nubank). O banco digital vai abrir seu capital nas Bolsas de Valores de Nova York (Nyse) e de São Paulo (B3) de forma simultânea, e espera levantar o equivalente a R$ 16,8 bilhões, considerando o preço médio da faixa indicativa definida para os papéis.

O Nubank começa a fazer as apresentações para potenciais investidores brasileiros na próxima segunda-feira, 8, e para estrangeiros, no dia 30 de novembro. Nesta mesma data começará a formação do livro da oferta (bookbuilding), e o período de reserva vai até o dia 7 de dezembro. A fixação dos preços por ação será no dia 8 de dezembro, e no dia seguinte, o Nubank estreia nos mercados. David Vélez, fundador do Nubank, ficará com 86,2% dos papéis ordinários Classe B, que não serão vendidos, e continuará com 75% do poder de voto das ações emitidas. A empresa admite no prospecto que essa concentração limita o poder de voto dos novos acionistas em influenciar questões corporativas.

O banco estima que destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões para os clientes através dos BDRs, e quem se interessar poderá se inscrever a partir do dia 9 de novembro no aplicativo – para recebê-los, é preciso ser um cliente ativo, ter uma conta do banco que não esteja bloqueada para transações, não estar inadimplente com a instituição por mais de oito dias corridos e ter realizado ou recebido pelo menos uma operação em qualquer produto do Nubank nos últimos 30 dias antes de aderir ao programa. O Nubank acredita que os BDRs valerão cerca de 1/6 do valor das ações classe A que forem vendidas na Bolsa de Nova York, mas isso será definido apenas no dia das negociações, e os papéis só poderão ser vendidos pelos clientes que os obtiverem um ano após a realização do IPO.