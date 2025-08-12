Jovem Pan > Notícias > Economia > Opep reafirma crescimento do PIB do Brasil nos próximos anos, mas aponta riscos econômicos

Opep reafirma crescimento do PIB do Brasil nos próximos anos, mas aponta riscos econômicos

Cartel expressou preocupações especialmente devido às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras, que podem impactar o crescimento em até 0,4%

EFE/Barbara Gindl opep A organização acredita que o Brasil pode mitigar parte desse efeito negativo através de negociações diplomáticas

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reafirmou suas previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para os anos de 2025 e 2026, estimando um aumento de 2,3% e 2,5%, respectivamente. Contudo, o cartel expressou preocupações sobre a possibilidade de uma desaceleração econômica, especialmente devido às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras, que podem impactar o crescimento em até 0,4 ponto percentual no curto prazo. A organização acredita que o Brasil pode mitigar parte desse efeito negativo através de negociações diplomáticas ou redirecionando suas exportações para outros mercados. No entanto, a falta de uma solução eficaz pode resultar em um impacto significativo no crescimento do PIB no segundo semestre de 2025, o que preocupa os analistas econômicos.

Além disso, para o ano de 2026, a Opep destacou incertezas fiscais e o efeito das políticas monetárias restritivas como fatores que podem agravar a situação econômica. Essas incertezas podem influenciar negativamente a confiança dos investidores e a dinâmica do mercado interno. A previsão da Opep também inclui uma expectativa de que a inflação se mantenha elevada, em torno de 5% durante este ano. Essa situação pode levar o banco central a adotar uma postura de política monetária mais restritiva, visando controlar a inflação e estabilizar a economia.

