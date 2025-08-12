Opep reafirma crescimento do PIB do Brasil nos próximos anos, mas aponta riscos econômicos

Cartel expressou preocupações especialmente devido às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras, que podem impactar o crescimento em até 0,4%

EFE/Barbara Gindl A organização acredita que o Brasil pode mitigar parte desse efeito negativo através de negociações diplomáticas



A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reafirmou suas previsões de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil para os anos de 2025 e 2026, estimando um aumento de 2,3% e 2,5%, respectivamente. Contudo, o cartel expressou preocupações sobre a possibilidade de uma desaceleração econômica, especialmente devido às tarifas de 50% impostas pelos Estados Unidos sobre as exportações brasileiras, que podem impactar o crescimento em até 0,4 ponto percentual no curto prazo. A organização acredita que o Brasil pode mitigar parte desse efeito negativo através de negociações diplomáticas ou redirecionando suas exportações para outros mercados. No entanto, a falta de uma solução eficaz pode resultar em um impacto significativo no crescimento do PIB no segundo semestre de 2025, o que preocupa os analistas econômicos.

Além disso, para o ano de 2026, a Opep destacou incertezas fiscais e o efeito das políticas monetárias restritivas como fatores que podem agravar a situação econômica. Essas incertezas podem influenciar negativamente a confiança dos investidores e a dinâmica do mercado interno. A previsão da Opep também inclui uma expectativa de que a inflação se mantenha elevada, em torno de 5% durante este ano. Essa situação pode levar o banco central a adotar uma postura de política monetária mais restritiva, visando controlar a inflação e estabilizar a economia.

