Paulo Guedes prestará esclarecimento sobre offshores em 10 de novembro

Ministro da Economia comparecerá à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados para prestar esclarecimentos sobre movimentações envolvendo as empresas

O ministro da Economia, Paulo Guedes, irá comparecer à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle (CFFC) da Câmara dos Deputados no dia 10 de novembro para prestar esclarecimentos sobre as empresas offshores. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria do deputado federal Auero Ribeiro (Solidariedade-RJ), presidente do colegiado, nesta terça-feira, 19. Em seu comparecimento, o ministro irá esclarecer detalhes sobre as movimentações financeiras realizadas fora do país através da empresa. No começo do mês, a Câmara dos Deputados aprovou o requerimento de convocação de Paulo Guedes, para prestar depoimento no plenário sobre a sua participação em uma offshore. O pedido de esclarecimento foi chancelado por 310 parlamentares, enquanto 142 se posicionaram contrários.