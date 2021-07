Petrobras anuncia aumento na gasolina, no diesel e no gás de cozinha

Esta é a primeira alta dos combustíveis na gestão de Silva e Luna; novos preços valem a partir desta terça-feira

Marcelo Camargo/Agência Brasil Alta dos combustíveis ocorre em meio ao encarecimento do barril de petróleo no mercado internacional



A Petrobras anunciou nesta segunda-feira, 5, o aumento nos preços da gasolina, do diesel e do gás de cozinha nas refinarias. Os novos valores passam a valer nesta terça-feira, 6. A gasolina sofrerá reajuste de 6,3%, passando de R$ 2,53 o litro para R$ 2,69 (alta de R$ 0,16). Já o diesel terá acréscimo de 3,7%, de R$ 2,71 o litro para R$ 2,81 (alta de R$ 0,10). O Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), popularmente conhecido como gás de cozinha, sofrerá reajuste de 5,9%, passando de R$ 3,40 para R$ 3,60 o quilo (alta de R$ 0,20). O aumento eleva o preço do botijão de 13 quilos de R$ 44,20 para R$ 46,80. Este é o primeiro reajuste nos combustíveis desde que o general Joaquim Silva e Luna assumiu o comando da estatal, em abril. Desde o início do ano, a gasolina acumula aumento de 46%, enquanto o diesel soma alta de 39%, e o gás de cozinha, 38%.

O reajuste ocorre em meio ao encarecimento do petróleo no mercado internacional. Em nota, a Petrobras afirma que evita fazer os repasses de forma imediata e que busca o equilíbrio com o mercado internacional e a taxa de câmbio. “O alinhamento dos preços ao mercado internacional é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras.” A estatal também afirma que os valores praticados nas refinarias são diferentes dos expostos nas bombas de combustíveis. “Até chegar ao consumidor são acrescidos tributos federais e estaduais; custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis no caso de gasolina e diesel; custos para envase pelas distribuidoras no caso do GLP; além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores.”