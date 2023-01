Petrobras aumenta preço de venda médio da gasolina em 7,5% para as distribuidoras

Valor passa de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro e entra em vigor nesta quarta-feira

REUTERS/Paulo Whitaker/File Photo Petrobras é a empresa estatal de petróleo brasileira



A Petrobras anunciou o aumento do preço médio de venda da gasolina para distribuidoras nesta terça-feira, 24. O reajuste entrará em vigor na próxima quarta, 25. O valor passa de R$ 3,08 para R$ 3,31 por litro, um aumento de R$ 0,23 ou 7,46%. A estatal alega que o aumento “acompanha a evolução dos preços de referência” e que “é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio”. O aumento deverá refletir numa elevação do preço também para o consumidor final, nas bombas dos postos, já que os reajustes costumam ser repassados na cadeia de mercado. A elevação é anunciada após, na última segunda, 23, ter sido registrado uma redução nos valores dos combustíveis: de 1,19% da gasolina, deixando abaixo de R$ 5 nos postos; de 2,28$ no valor médio do etanol, levando-o a R$ 3,85; e de 0,62% no diesel, chegando a R$ 6,32. De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), ocorreram quedas por duas semanas consecutivas, levando aos resultados favoráveis ao mercado. Segundo a Petrobras, a parcela dela no preço ao consumidor final será, em média, R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba. O cálculo considera a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos.