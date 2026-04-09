Petróleo dispara com incertezas sobre cessar-fogo e fluxo no Estreito de Ormuz

Brent sobe 4%, a US$98,51, e WTI avança mais de 5%, a US$99,35, nesta quinta-feira (9)

REUTERS/Regis Duvignau Ambos os valores de referência caíram abaixo de US$100 por barril no pregão anterior, com o WTI registrando sua maior queda desde abril de 2020, devido ao otimismo de que o cessar-fogo resultaria na reabertura do estreito.



Os preços do petróleo deram um salto nesta quinta-feira (9), uma vez que as dúvidas sobre um frágil cessar-fogo de duas semanas no Oriente Médio aumentaram as preocupações de que os fluxos através do crucial Estreito de Ormuz permanecerão restritos.

Os contratos futuros do petróleo Brent LCOc1 subiam 4%, para US$98,51 por barril, por volta das 8h (horário de Brasília), enquanto o petróleo WTI dos EUA CLc1 avançava mais de 5%, para US$99,35 por barril.

Ambos os valores de referência caíram abaixo de US$100 por barril no pregão anterior, com o WTI registrando sua maior queda desde abril de 2020, devido ao otimismo de que o cessar-fogo resultaria na reabertura do estreito.

No entanto, os analistas disseram que os participantes do mercado estavam hesitantes em eliminar totalmente o prêmio de risco geopolítico e que não havia clareza sobre o que as negociações entre os EUA e o Irã significariam para os fluxos de petróleo.

“As chances de uma reabertura significativa (do estreito) em breve parecem escassas”, disse Vandana Hari, fundadora do provedor de análises do mercado de petróleo Vanda Insights, prevendo uma volatilidade contínua nos preços do petróleo.

“O mercado de futuros parece um pouco quebrado”, disse ela. Caso contrário, “os preços já deveriam ter voltado aos níveis anteriores ao cessar-fogo”.

A hidrovia de Ormuz conecta o fornecimento dos produtores do Golfo Pérsico, como Iraque, Arábia Saudita, Kuweit e Catar, aos mercados globais e, normalmente, transporta cerca de 20% do fornecimento global de petróleo e gás.

“Mesmo que os embarques sejam retomados, os riscos não desaparecerão da noite para o dia”, disse Susannah Streeter, estrategista-chefe de investimentos do Wealth Club.

“Os navios-tanque podem ser forçados a navegar em águas minadas e uma maior presença militar, o que manterá os prêmios de seguro altos e os custos de frete elevados.”

A viabilidade do cessar-fogo está em questão em meio aos contínuos ataques israelenses ao Líbano na quarta-feira, levando o Irã a sugerir que seria “irracional” prosseguir com as negociações para forjar um acordo de paz permanente.

Os transportadores disseram na quarta-feira que precisavam de clareza sobre os termos do cessar-fogo antes de retomar o trânsito pelo Estreito de Ormuz. O Irã emitiu mapas para orientar os navios sobre as minas e mostrar caminhos seguros para a passagem, informou a mídia iraniana.

*Reuters