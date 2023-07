PGR pede arquivamento de inquérito contra André Fernandes

Deputado era acusado de incitar participação nos atos de 8 de Janeiro

Pedro França/Agência Senado O deputado André Fernandes (PL-CE)



Cinco meses após a denúncia, a Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu o arquivamento de um inquérito contra o deputado federal André Fernandes (PL-CE) ao Supremo Tribunal Federal (STF), por suposto envolvimento no atos de 8 de Janeiro. O relator é o ministro Alexandre de Moraes. O parlamentar foi à redes sociais comentar o caso, e destacou que o pedido de arquivamento vem da mesma fonte, a PGR, que apresentou a denúncia por ataques e prática do crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. No pedido de arquivamento, o subprocurador-geral da República Carlos Frederico Santos entendeu não ser possível concluir que o deputado cometeu crime ao incitar a população a participar dos eventos por meio de redes sociais.