Presidente do México virá ao Brasil para assinar memorando entre Pemex e Petrobras

Sheinbaum afirmou que uma equipe técnica da Petrobras estará no México em meados de maio para discutir produção, exploração, refino e biocombustíveis

EFE/Sáshenka Gutiérrez

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse nesta quinta-feira que espera que as petrolíferas Pemex e Petrobras cheguem a um memorando de entendimento para “colaboração e cooperação” e que viajará ao Brasil para assiná-lo com seu homólogo Luiz Inácio Lula da Silva, em data ainda a ser definida.

Na semana passada, a presidente se reuniu na Cidade do México com executivos da Petrobras, liderados por sua presidente, Magda Chambriard, para discutir o estabelecimento de uma colaboração com a Pemex na exploração, produção e refino de petróleo bruto.

Sheinbaum afirmou que uma equipe técnica da Petrobras estará no México em meados de maio para discutir produção, exploração, refino e biocombustíveis.