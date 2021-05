Programa de emprego para jovens deve durar um ano, diz Guedes

Projeto em parceria com a iniciativa privada prevê o pagamento de R$ 600 por participante; segundo o ministro, medida será lançada ‘brevemente’

Wallace Martins/Estadão Conteúdo Chefe da equipe econômica afirmou que já há empresas interessadas em participar da iniciativa



Ministro da Economia, Paulo Guedes afirmou nesta quarta-feira, 26, que o novo programa federal para a qualificação profissional de jovens deve ter duração de um ano. Segundo o chefe da equipe econômica, o governo já tem recursos para lançar a iniciativa em 2o21, mas busca espaço espaço no Orçamento do ano que vem para acomodar os custos. “Nós temos recursos para esse ano, mas ao invés de lançar com um contrato de seis meses, estamos tentado arrumar fonte para o ano que vem para que seja um contrato de um ano”, afirmou. Não foi divulgado o custo total da medida.

A inciativa será lançada “brevemente” em parceria com a iniciativa privada para fornecer cursos de capacitação e estimular a entrada dos mais jovens no mercado de trabalho. A proposta prevê o pagamento de R$ 600 por participante, dividido entre o Bônus de Inclusão Produtiva (BIP), custeado pelo governo, e o Bônus de Incentivo à Qualificação (BIQ), pago pelas empresas participantes. “É um treinamento para o mercado de trabalho no próprio emprego. Você é treinado para desempenhar um papel que depois será o seu emprego.” Segundo o ministro, a rede de fast food McDonalds já sinalizou interesse. “Esse jovem pode começar a ser treinado com o desembolso de R$ 600. Nós pagamos R$ 300 e a empresa os outros R$ 300 para prepará-lo”. Nesta quarta-feira, 25, Guedes afirmou que o programa deve atingir até dois milhões de brasileiros.