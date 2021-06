Quina de São João valendo R$ 204 milhões tem dezenas sorteadas; veja os números

Premiação é a maior da história do sorteio e não acumula, assim como a Mega da Virada

Divulgação/ Caixa Prêmio da Quina de São João de 2021 é o maior da história



A Caixa Econômica Federal sorteou na noite deste sábado, 26, os números da Quina de São João, com o primeiro de R$ 204,8 milhões, o maior prêmio da história do sorteio. O concurso 5590 teve as seguintes dezenas sorteadas: 25 – 28 – 36 – 60 – 61. O último sorteio de 14 de junho não teve nenhuma aposta vencedora (10-19-28-29-73). Ainda não foram divulgadas as apostas vencedoras do sorteio desta noite. O prêmio da Quina de São João não acumula, por isso, se não houver uma aposta com os cinco números, o valor total será dividido entre os acertadores da quadra (segunda faixa) e assim por diante.