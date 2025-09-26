Receita Federal retém mais dois navios de combustíveis no Rio na Operação Cadeia de Carbono

Na ação, foram retidos 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em mais de R$ 290 milhões, e cerca de 115 toneladas de compostos químicos

A Receita Federal informou nesta sexta-feira (26) a retenção das cargas de mais dois navios que transportavam óleo diesel procedente do exterior com destino a recintos de armazenagem no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de diversos contêineres de insumos importados utilizados na formulação de combustíveis. É a segunda fase da Operação Cadeia de Carbono, iniciada na sexta-feira (19).

Nesta sexta, foram retidos 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em mais de R$ 290 milhões, e cerca de 115 toneladas de compostos químicos usualmente utilizados como aditivos para combustíveis, oriundos de diferentes continentes. Os produtos retidos serão submetidos à perícia técnica para avaliação de sua composição e características.

A Receita Federal também apoiou a equipe da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em diligência para verificar se a refinaria está atuando em conformidade com a regulação e aplicando corretamente a decisão da Agência que se refere à cessão de espaço para distribuidoras.

Na quinta-feira (25), a Receita divulgou as novas regras para endurecer a importação de combustíveis por empresas de baixa conformidade. O despacho aduaneiro antecipado de petróleo, etanol e combustíveis e endurecimento dos requisitos de habilitação dos importadores fazem parte do texto.

