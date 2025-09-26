Jovem Pan > Notícias > Brasil > Receita Federal retém mais dois navios de combustíveis no Rio na Operação Cadeia de Carbono

Receita Federal retém mais dois navios de combustíveis no Rio na Operação Cadeia de Carbono

Na ação, foram retidos 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em mais de R$ 290 milhões, e cerca de 115 toneladas de compostos químicos

  • 26/09/2025 17h02 - Atualizado em 26/09/2025 19h13
Divulgação/Receita Federal Receita Federal informa a retenção das cargas de mais dois navios que transportavam óleo diesel procedente do exterior na Operação Cadeia de Carbono Receita Federal informa a retenção das cargas de mais dois navios que transportavam óleo diesel procedente do exterior na Operação Cadeia de Carbono

A Receita Federal informou nesta sexta-feira (26) a retenção das cargas de mais dois navios que transportavam óleo diesel procedente do exterior com destino a recintos de armazenagem no Rio de Janeiro e em São Paulo, além de diversos contêineres de insumos importados utilizados na formulação de combustíveis. É a segunda fase da Operação Cadeia de Carbono, iniciada na sexta-feira (19).

Nesta sexta, foram retidos 91 milhões de litros de óleo diesel, avaliados em mais de R$ 290 milhões, e cerca de 115 toneladas de compostos químicos usualmente utilizados como aditivos para combustíveis, oriundos de diferentes continentes. Os produtos retidos serão submetidos à perícia técnica para avaliação de sua composição e características.

A Receita Federal também apoiou a equipe da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) em diligência para verificar se a refinaria está atuando em conformidade com a regulação e aplicando corretamente a decisão da Agência que se refere à cessão de espaço para distribuidoras.

Na quinta-feira (25), a Receita divulgou as novas regras para endurecer a importação de combustíveis por empresas de baixa conformidade. O despacho aduaneiro antecipado de petróleo, etanol e combustíveis e endurecimento dos requisitos de habilitação dos importadores fazem parte do texto.

*Com informações do Estadão Conteúdo
Publicado por Nícolas Robert

