Reforma tributária é prioridade absoluta do governo, diz Padilha, após visita a Lula em SP

‘Relatei ao presidente as reuniões que tivemos, aos finais de semana, com os líderes da Câmara’, disse o ministro das Relações Institucionais

ANDRE VIOLATTI/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Padilha também mencionou que Lula pretende convocar uma reunião entre os ministros nesta sexta-feira (20)



Após uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o presidente Lula se encontrou, nesta segunda-feira (16), com os ministros Alexandre Padilha, responsável pelas Relações Institucionais, e Rui Costa, que comanda a Casa Civil. Durante o encontro, Padilha trouxe à tona a votação da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados, além de outros assuntos que ainda precisam ser abordados antes do final do ano.

“Relatei ao presidente as reuniões que tivemos, aos finais de semana, com os líderes da Câmara”, disse o ministro. “Tratamos da pauta do Congresso nesta semana, prioridade absoluta à votação da Reforma Tributária hoje na Câmara, a expectativa positiva de que possa começar hoje a discussão e a votação”, afirmou.

Padilha também mencionou que Lula pretende convocar uma reunião entre os ministros nesta sexta-feira (20), embora a agenda específica ainda não tenha sido divulgada. Além disso, Padilha assegurou que o presidente está se sentindo bem e se encontra “absolutamente recuperado”. Segundo o ministro, a situação do ex-ministro Braga Netto não foi um dos tópicos discutidos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Lula, que recebeu alta no domingo (15) após ser internado devido a um sangramento interno na cabeça resultante de uma queda e passar por procedimentos cirúrgicos, permanecerá em São Paulo. Ele deve realizar uma nova tomografia na próxima quinta-feira. Caso os resultados sejam favoráveis, o presidente poderá viajar para Brasília e retomar suas atividades, mantendo um “bom senso” nas decisões nos próximos 15 dias.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos