Saiba como o Pix Automático poderá facilitar o pagamento de boletos

Nova funcionalidade permitirá que os usuários autorizem débitos previamente por meio de aplicativos, eliminando a necessidade de aprovações individuais para cada transação

Marcello Casal Jr/ Agência Brasil As cobranças serão programadas para ocorrer entre dois a dez dias antes da data de vencimento



O Banco Central do Brasil anunciou que o Pix Automático será lançado no dia 16 de junho, visando facilitar pagamentos recorrentes, como mensalidades de academias e serviços de streaming. Essa nova funcionalidade permitirá que os usuários autorizem pagamentos previamente por meio de aplicativos, eliminando a necessidade de aprovações individuais para cada transação. Com a implementação do Pix Automático, contas como água, luz e serviços de assinatura poderão ser pagas com uma única autorização no aplicativo bancário. Os usuários terão a opção de receber notificações sobre os pagamentos agendados e poderão desativar o uso de linhas de crédito pré-aprovadas, garantindo maior controle sobre suas finanças.

Os pagamentos poderão ser configurados como fixos ou variáveis, com a possibilidade de estabelecer um limite máximo. As cobranças serão programadas para ocorrer entre dois a dez dias antes da data de vencimento, com tentativas de cobrança no dia do vencimento e novas tentativas caso não haja saldo suficiente na conta. O Banco Central está realizando uma série de testes para assegurar a qualidade do novo serviço, que inclui a verificação da conectividade entre diferentes instituições financeiras e a experiência do usuário. O Itaú já disponibiliza uma solução semelhante e acredita que o Pix Automático trará benefícios significativos para empresas de diversos setores, aumentando a eficiência nos pagamentos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A expectativa é que essa nova modalidade de pagamento ajude a reduzir a inadimplência causada por esquecimentos, oferecendo uma alternativa moderna ao tradicional débito automático. O processo de autorização será simplificado, permitindo que o usuário inicie o pagamento diretamente no aplicativo da empresa que receberá o valor. Os testes do Open Finance, que envolvem 13 instituições financeiras, estão programados para serem concluídos em 15 de junho. Apenas as instituições que forem aprovadas nos testes poderão oferecer o Pix Automático a partir do dia 16, garantindo que o serviço esteja pronto para atender os usuários de forma eficaz.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Luisa dos Santos