Sem vencedor, Mega-Sena acumula e chega a R$ 4 milhões; veja números sorteados

Marcelo Camargo/Agência Brasil Apostas podem ser feitas até as 19h de quinta-feira



O sorteio da Mega-Sena desta terça-feira, 26, não teve nenhum vencedor. O concurso 2338 acumulou e o próximo sorteio, previsto para ser realizado na quinta-feira, 28, estará na casa dos R$ 4 milhões. As seis dezenas sorteadas foram: 08 – 21 – 23 – 34 – 42 – 47. A Quina teve 22 apostas vencedoras e cada uma leva R$ 41.770,96. Já a Quadra teve 1.692 apostas vencedoras e cada um levou para casa R$ 775,88. Para quem quiser tentar a sorte ainda esta semana, os jogos poderão ser realizados até as 19h (horário de Brasília) da quinta-feira em lotéricas e no site da Caixa Econômica Federal.