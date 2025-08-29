Jovem Pan > Notícias > Economia > Setembro continuará com conta de luz mais cara e bandeira vermelha patamar 2

Setembro continuará com conta de luz mais cara e bandeira vermelha patamar 2

Agência Nacional de Energia Elétrica justificou que ‘as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas, abaixo da média, não estão favoráveis para a geração de energia’

  • Por Jovem Pan
  • 29/08/2025 23h22
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) confirmou nesta sexta-feira (29) a manutenção da bandeira tarifária vermelha patamar 2 para setembro. A decisão significa uma cobrança extra de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos, o mesmo valor aplicado em agosto. Segundo cálculos da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), de cinco cenários possíveis, três apontavam para a manutenção da bandeira vermelha 2 e dois para a adoção da vermelha 1. A Aneel justificou que “as condições de afluência dos reservatórios das usinas hidrelétricas, abaixo da média, não estão favoráveis para a geração de energia”. Por isso, há maior necessidade de acionar usinas termelétricas, que têm custos mais altos.

O ano de 2024 terminou com bandeira verde nas contas de luz, mas, a partir de fevereiro, houve piora nas perspectivas de chuvas. Em junho, foi acionada a bandeira vermelha 1, mantida em julho. Em agosto, houve avanço para o patamar 2, que segue em setembro. O Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) continua analisando cenários hidrológicos de longo prazo para prever impactos da queda de chuvas e baixo nível dos reservatórios. Esse monitoramento também influencia o Preço de Liquidação das Diferenças (PLD). Quanto maior o risco para o sistema, mais elevado tende a ser o PLD, o que leva ao maior uso de termelétricas e, consequentemente, ao acionamento de bandeiras tarifárias com custos adicionais ao consumidor.

*Com informações do Estadão Conteúdo

