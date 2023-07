‘Tarcísio não me representa’, diz deputado do PL sobre discussão da reforma

‘Ele nem vota na Câmara’, disse o parlamentar sobre encontro no qual o governador de SP tenta convencer o PL sobre projeto da reforma tributáira

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 15/12/2022 Deputado Sanderson (PL-RS) discursa durante votação de projetos e vetos presidenciais em sessão do Congresso em 15 de dezembro de 2022



Ao chegar ao encontro entre Jair Bolsonaro (PL) e parlamentares do Partido Liberal nesta quinta-feira, 6, o deputado federal Ubiratan Sanderson (RS) se contrapôs ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). “Tarcísio não me representa. Ele nem vota na Câmara”, destacou o parlamentar, que é autor do projeto de lei que prevê a anulação da condição de inelegibilidade para condenados por “ilícitos cíveis eleitorais ou declarados inelegíveis” a partir de 2 de outubro de 2016. Tarcísio, que depois de discussões em Brasília decidiu apoiar a aprovação da reforma tributária, tenta convencer Bolsonaro do mesmo objetivo. O ex-presidente chegou a orientar todos os deputados do Partido Liberal – são 99 no total – a fecharem questão contra o texto e divulgou nota contra o que chama de “reforma tributária do PT”. O objetivo do governador paulista é mostrar ao ex-presidente que a reforma foi criada no governo Bolsonaro, já que as PECs 45 e 110, que são a base do texto atual, são de 2019.

O encontro acontece na sede do PL, em Brasília, e pode mudar o rumo dos votos da maior bancada da Câmara dos Deputados. Mesmo assim, autoridades do Partido Liberal apontam que uma ala “mais radical” da sigla pode continuar votando de forma contrária. Ontem, o Republicanos, legenda de Tarcísio, decidiu apoiar a reforma tributária.