Trump aumenta tarifas de aço e alumínio para 50%; medida pode impactar exportações brasileiras

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta terça-feira (3) um decreto que eleva as tarifas de importação sobre aço e alumínio, passando de 25% para 50%. Essa nova política tarifária entra em vigor nesta quarta-feira (4) e terá um impacto significativo nas exportações brasileiras, que ocupam a segunda posição entre os fornecedores desses metais para o mercado norte-americano.

A decisão de aumentar as tarifas foi fundamentada em estudos que, segundo uma proclamação presidencial publicada pela Casa Branca, mostraram que as taxas anteriores não foram eficazes para barrar a entrada de produtos estrangeiros a preços reduzidos. O governo dos EUA argumenta que essa medida é essencial para proteger a competitividade das indústrias siderúrgicas e metalúrgicas do país, além de atender a questões de segurança nacional.

Com a nova tarifa de 50%, todos os países exportadores estarão sujeitos a essa taxa, com exceção do Reino Unido, que mantém a tarifa anterior de 25% devido a um acordo bilateral. Assim, o Brasil, que é um dos principais fornecedores, enfrentará desafios adicionais em suas exportações, especialmente no que diz respeito ao aço semiacabado.

Em 2024, o Brasil se destacou como o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, representando 16% do total importado, o que resultou em um volume de exportações de US$ 2,66 bilhões. No início deste ano, o Brasil liderou as exportações em janeiro, mas em março, caiu para a segunda posição, atrás do Canadá, tanto em volume quanto em valor.

