Usuários do Pix da Caixa Econômica Federal enfrentam problemas com pagamentos não creditados

O início das intercorrências foi identificado no domingo (15), e muitos clientes afirmam que os valores não foram restituídos

Marcello Casal Jr/Agência Brasil O site Downdetector detectou o aumento de reclamações sobre a instituição



Usuários de plataformas digitais têm expressado insatisfação em relação a falhas no sistema de pagamentos Pix da Caixa Econômica. Diversos relatos indicam que, embora os valores sejam debitados das contas de origem, eles não estão sendo creditados nas contas de destino. O início dos problemas foi identificado no domingo (15), e muitos clientes afirmam que os valores não foram restituídos, enquanto outros mencionam que suas transações foram rejeitadas.

O site Downdetector, que monitora interrupções em serviços online, registrou um aumento considerável nas queixas relacionadas à Caixa, com foco especial nas transações via Pix.

Em nota, a Caixa informou que o serviço Pix voltou a operar normalmente após instabilidades registradas no domingo (15) e que as movimentações feitas nesta segunda estão sendo regularizadas ao longo do dia.

