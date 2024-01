Vendas no varejo têm aumento de 0,1% em novembro de 2023 após queda em outubro

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o índice registrou um crescimento de 2,2%, marcando a sexta variação positiva consecutiva

Tânia Rêgo/Agência Brasil Vendas dispararam no varejo em novembro de 2023



As vendas no varejo tiveram um aumento de 0,1% em novembro de 2023, após uma queda em outubro. Os dados foram divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta quarta-feira, 17. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o índice registrou um crescimento de 2,2%, marcando a sexta variação positiva consecutiva. O estudo também revelou que as vendas aumentaram em 18 das 27 Unidades da Federação na comparação anual. Os resultados positivos de julho (0,8%) e setembro (0,6%) foram os únicos que se destacaram dos últimos seis meses de 2023, que apresentaram variações entre -0,5% e +0,5%. Em junho, o resultado foi de 0,2% e, em agosto, houve uma queda de -0,1%.

No mês de novembro, seis das oito atividades pesquisadas apresentaram taxas positivas. Os setores que tiveram aumento nas vendas foram: equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (18,6%); móveis e eletrodomésticos (4,5%); tecidos, vestuário e calçados (3,0%); combustíveis e lubrificantes (1,0%); outros artigos de uso pessoal e doméstico (1,0%); e hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,1%). Por outro lado, os setores de livros, jornais, revistas e papelaria (-1,5%) e artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (-1,6%) registraram queda entre outubro e novembro de 2023.