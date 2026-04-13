Enem 2026: prazo para isenção da taxa começa nesta segunda-feira
Solicitações e justificativas de ausência devem ser feitas até 24 de abril na Página do Participante
Começa nesta segunda-feira (13) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Os pedidos podem ser feitos até o dia 24 de abril, por meio da Página do Participante, com login da conta gov.br.
O período também vale para a justificativa de ausência no Enem 2025, exigida para quem faltou aos dois dias de prova e deseja participar gratuitamente da próxima edição.
Têm direito à isenção:
– Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2026;
– Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais na rede privada com renda de até um salário-mínimo e meio;
– Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico);
– Participantes do programa Pé-de-Meia também estão incluídos.
O resultado das solicitações será divulgado em 8 de maio. Mesmo com a isenção aprovada, os candidatos precisarão se inscrever no exame dentro do prazo que ainda será divulgado pelo Ministério da Educação.
Criado há mais de duas décadas, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de processos seletivos em instituições de ensino no país e em Portugal.
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