Enem 2026: prazo para isenção da taxa começa nesta segunda-feira

Solicitações e justificativas de ausência devem ser feitas até 24 de abril na Página do Participante

Divulgação Mesmo com a isenção aprovada, os candidatos precisarão se inscrever no exame dentro do prazo que ainda será divulgado pelo Ministério da Educação.



Começa nesta segunda-feira (13) o prazo para solicitar a isenção da taxa de inscrição do Enem 2026. Os pedidos podem ser feitos até o dia 24 de abril, por meio da Página do Participante, com login da conta gov.br.

O período também vale para a justificativa de ausência no Enem 2025, exigida para quem faltou aos dois dias de prova e deseja participar gratuitamente da próxima edição.

Têm direito à isenção:

– Estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escola pública em 2026;

– Candidatos que cursaram todo o ensino médio em escola pública ou como bolsistas integrais na rede privada com renda de até um salário-mínimo e meio;

– Inscritos no Cadastro Único (CadÚnico);

– Participantes do programa Pé-de-Meia também estão incluídos.

O resultado das solicitações será divulgado em 8 de maio. Mesmo com a isenção aprovada, os candidatos precisarão se inscrever no exame dentro do prazo que ainda será divulgado pelo Ministério da Educação.

Criado há mais de duas décadas, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como Sisu, Prouni e Fies, além de processos seletivos em instituições de ensino no país e em Portugal.