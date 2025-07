Prazo para pedir isenção da taxa de inscrição do CNU 2025 termina nesta noite

Resultados preliminares da análise serão divulgados na próxima quinta-feira (10); caso a solicitação seja negada, os candidatos terão a oportunidade de recorrer entre os dias 11 e 14 de julho

Freepik A segunda edição do CNU disponibiliza um total de 3.652 vagas em 32 diferentes órgãos



O prazo para a solicitação de isenção da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU) se encerra hoje, às 23h59. Os interessados que desejam se isentar da taxa devem atender a alguns critérios específicos, como estar registrado no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) ou ser doadores de medula óssea em instituições reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Além disso, podem solicitar a isenção aqueles que foram ou são beneficiários do Programa Universidade para Todos (Prouni) e aqueles que tiveram o curso superior financiado pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O processo de solicitação deve ser realizado online, através do sistema da Fundação Getulio Vargas (FGV), utilizando o login do portal Gov.br.

Os candidatos precisam enviar a documentação que comprove sua elegibilidade para a isenção. É importante ressaltar que a participação anterior em programas sociais não garante a isenção automaticamente; cada candidato deve fazer um novo pedido. A FGV será responsável por analisar todos os pedidos recebidos.

Os resultados preliminares da análise das solicitações serão divulgados na próxima quinta-feira (10). Caso o pedido de isenção seja negado, os candidatos terão a oportunidade de recorrer entre os dias 11 e 14 de julho, com o resultado final dos recursos sendo publicado em 18 de julho. Aqueles que tiverem seus pedidos indeferidos deverão pagar a taxa de R$ 70 até o dia 21 de julho.

A segunda edição do CNU disponibiliza um total de 3.652 vagas em 32 diferentes órgãos, com as provas sendo realizadas em dois dias distintos. A validade deste concurso será de 12 meses, podendo ser prorrogada uma única vez por igual período.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA