Governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, está com Covid-19

O governador em exercício do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), testou postivo para Covid-19. A informação foi confirmada pela Jovem Pan com a assessoria do Palácio da Guanabara. “O estado geral de saúde do governador é bom. Ele trabalha de casa e segue orientações médicas, cumprindo as regras do isolamento social. Reitera ainda a importância de manter os protocolos sanitários, cuidados básicos e o uso de máscara”, informou a assessoria em nota.

Castro assumiu o comando do Estado do Rio de Janeito em 28 de agosto, após o afastamento de Wilson Witzel (PSC) por determinação do Superior Tribunal de Justiça (STJ). No dia 23 de setembro, a Assebleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) autorizou o pedido de impeachment do governador por suspeita de participação em esquema de desvios na saúde. Witzel já havia testado positivo para o novo coronavírus em abril.