Hamilton Mourão será o entrevistado da estreia do novo programa da Jovem Pan

Comandado pelo jornalista Augusto Nunes, o ‘Direto ao Ponto’ terá a primeira exibição no dia 28; programa receberá um convidado por semana, que será sabatinado durante uma hora e meia

Chico Ferreira/Estadão Conteúdo Convidado especial: o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, será o entrevistado da estrei do programa "Direto ao Ponto".



Os telespectadores e os internautas da Jovem Pan já tem uma nova opção de entretenimento para as noites de segunda-feira. No dia 28, o grupo vai estrear o programa “Direto ao Ponto“, comandado por Augusto Nunes, um dos mais prestigiados jornalistas brasileiros. O lançamento faz parte da campanha “Em Setembro Tem” que está no ar desde o começo do mês destacando as novidade na programação. O “Direto ao Ponto” é um programa de entrevistas e contará com mais quatro jornalistas na bancada. Ao vivo, com uma hora e meia de duração, ele irá promover debates sobre temas relevantes, com tom jornalístico, sem perder a imparcialidade e a credibilidade. A atração vai ao ar todas as segundas-feiras, às 21h30, veiculada no Panflix e, simultaneamente, transmitida para mais de cem canais de rádio.

O entrevistado da estreia será o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Produzido por Paula Azzar, experiente ex-diretora do programa “Roda Viva”, da TV Cultura, o programa receberá um convidado por semana que será sabatinado por uma bancada diversa de formadores de opinião e figuras públicas, sempre com o objetivo de oferecer um debate plural com temas de interesse público. “Queremos ser um programa que apure a notícia, mas que também abra espaço para personalidades conhecidas no Brasil e no mundo. Assim, conseguiremos também contemplar o entretenimento no conteúdo que vamos entregar”, comenta Azzar.

O programa será transmitido em todas as plataformas do grupo. É possível assistir pelo Panflix, pelo site da Jovem Pan, pelo canal do grupo no Youtube, o Jovem Pan News, e até ouvir no rádio (FM no 100,9 e AM no 620 em São Paulo). A convergência digital que a Jovem Pan construiu ao longo dos últimos anos resultou em uma capacidade inédita de produção de novos conteúdos para a sua grade. Neste mês de setembro, o grupo lança cinco novos programas: o “Tô na Pan”, comandado por Leo Dias e Ligia Mendes, o “Conselho de CEO”, com Carlos Sambrana, a série jornalística “Tá Explicado”, com Lívia Zanolini, o “De Tudo um Pouco”, com Fred Ring e Leandro Narloch, além do “Direto ao Ponto”, com Augusto Nunes.