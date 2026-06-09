Homem morre após cair do 14º andar de prédio em SP

A polícia investiga o caso como morte suspeita e apura a possibilidade de ser um episódio de suicídio

A vítima foi identificada pela Polícia Militar como Josué da Cruz

Um homem de 44 anos, identificado como Josué da Cruz, morreu na segunda-feira (8) depois de cair do 14º andar do prédio onde vivia na Avenida Nagib Farah Maluf, na Zona Leste de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, ele recebeu uma visita em seu apartamento horas antes do acidente.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP) foi acionada por volta das 6h16. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço Móvel de Atendimento (Samu) também se dirigiriam ao local para atender a vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, Josué recebeu um homem chamado “Radson” por volta de 0h45 de segunda-feira. A visita deixou o prédio às 6h20, pouco depois de a polícia ser acionada.

De acordo com o relato de moradores, após ouvirem um forte estrondo, foram verificar o que havia ocorrido. Eles viram, pela janela, Josué caído só trajando roupas íntimas e um homem no interior do apartamento.

Aos moradores, a visita afirmou que a vítima “teria se jogado”. Ele ainda não foi localizado pela polícia.

Os policiais constataram que o apartamento de Josué estava revirado e desorganizado, sem sinais de luta corporal. Os agentes também encontraram o celular da vítima em cima de um colchão. O aparelho foi recolhido para ser feita a perícia técnica.

Um amigo de Josué disse à polícia que a vítima não tinha um relacionamento amoroso fixo. Ele contou ter ficado no apartamento até às 19h de domingo (7).

À polícia, o amigo relatou saber que a vítima receberia uma visita no mesmo dia, mas disse não conhecer o homem identificado como “Radson” que apareceu nas imagens de segurança. Ele também contou que Josué tentou cometer suicídio em ocasião anterior.

O caso foi registrado como morte suspeita no 63º Distrito Policial (DP) da Vila Jacuí. A investigação também apura a possibilidade de ser um episódio de suicídio.

Ajuda

Caso você tenha pensamentos suicidas, procure o Centro de Valorização da Vida (CVV) e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) de sua cidade.

O CVV funciona 24 horas, inclusive aos feriados, pelo telefone 188. Também atende por e-mail, chat e pessoalmente.