Marinha australiana resgata trio em ilha do Pacífico após SOS na areia

Grupo ficou três dias desaparecido na Micronésia; resgate está a caminho

Departamento de Defesa da Austrália Trio foi encontrado após pedido de socorro em areia



O Departamento de Defesa da Austrália informou nesta segunda-feira (3) que resgatou três homens da ilha Pikelot, na Micronésia. O trio estava desaparecido há três dias depois que saíram da baía de Pulawat em direção aos atóis de Pulap, um trajeto de 23 milhas náuticas, no dia 30 de julho. Segundo o governo australiano, o barco saiu do curso e ficou sem combustível, deixando-os isolados na pequena ilha, há 190 km do destino original.

O grupo foi localizado no domingo (2) em boas condições de saúde após escreverem ‘SOS’ gigante na areia da praia. A mensagem foi avistada por aviões australianos e americanos durante as buscas. Um helicóptero do exército foi enviado para entregar água, comida e verificar as condições dos três homens. O resgate será feito por um navio do governo da Micronésia que está se dirigindo ao local.

“A empresa do navio respondeu à chamada e preparou-o rapidamente para apoiar a busca e salvamento”, disse o capitão Terry Morrison, comandante do Canberra. “Em particular, nosso helicóptero MRH90 embarcado no esquadrão n ° 808 e os quatro helicópteros de reconhecimento armado do 1º Regimento de Aviação foram fundamentais na busca matinal que ajudou a localizar os homens e entregar suprimentos e confirmar seu bem-estar. Estou orgulhoso da resposta e do profissionalismo de todos a bordo, pois cumprimos nossa obrigação de contribuir para a segurança da vida no mar, onde quer que estejamos no mundo”, finalizou.