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Microsoft fala em falha global após usuários relatarem instabilidade no Outlook

A big tech comunicou que trabalha para reestabelecer os serviços interrompidos

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Microsoft Pixabay/ efes

A Microsoft disse nesta quinta-feira (12) que uma falha global identificada pela big tech está afetando a conectividade dos serviços do Microsoft 365, como Word, Outlook e Teams. A empresa abriu investigação depois de usuários relataram instabilidade no acesso às caixas de e-mail.

Por volta das 15h10, a plataforma Downdetector registrou 7.803 relatos no Brasil de falhas no Microsoft Outlook. No mesmo período, foram feitos 3.058 reportes de instabilidade no Microsoft 365.

Por meio de publicações no X (ex-Twitter), a Microsoft relatou ter detectado carga elevada em parte da infraestrutura por indisponibilidade de servidores. Segundo a big tech, a situação contribuiu para os erros de conectividade no Exchange Online, o serviço de e-mails da empresa.

Até o momento da publicação desta reportagem, a Microsoft continua a trabalhar para restabelecer os serviços.

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