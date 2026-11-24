A plataforma começou a disponibilizar nesta terça-feira (24) o recurso aos usuários

A Meta começou a disponibilizar nesta terça-feira (24) aos usuários do WhatsApp o recurso de figurinhas com áudio. A ferramenta combina imagens estáticas ou animadas com faixa de som e aparece com um ícone indicando a presença de som.

Além do envio, usuários podem fazer as próprias figurinhas na plataforma. Veja o passo a passo:

Dentro da plataforma, entre em uma conversa e toque no ícone de sticker; Na aba de sticker, selecione a opção de criar uma nova figurinha; Escolha uma imagem ou um vídeo da galeria do celular; No ícone de áudio, adicione o som por meio de uma gravação de voz ou de arquivo de áudio; Salve e compartilhe a figurinha.

O recurso, no entanto, não está disponível a todos os usuários. Outra alternativa é utilizar aplicativos de terceiros.

As figurinhas com áudio também estão em fase de desenvolvimento pela plataforma e não foram liberadas ao público geral. A Meta não divulgou data oficial para o recurso estar disponível a todos os usuários.