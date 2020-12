2020 será um dos anos mais quentes dos últimos 150 anos, alerta OMM

A média de temperatura global dos últimos meses é semelhante à de 2019, de forma que o ano mais quente da história continua sendo 2016

EFE / JOEL CARRETT Em novembro, Sydney viveu uma onda de calor com temperaturas de mais de 40ºC



Nesta quarta-feira, 2, a Organização Meteorológica Mundial (OMM) afirmou que 2020 será um dos três anos mais quentes em mais de um século e meio. De acordo com as medições científicas realizadas pela entidade, a temperatura média global será 1,2ºC mais alta do que no período pré-industrial, entre os anos de 1850 e 1900. O valor é semelhante ao de 2019, mas perde para 2016, quando o fenômeno El Niño contribuiu para que ele se tornasse o mais quente da história. A OMM alertou, ainda, que os últimos meses foram marcados por uma alta sem precedentes no degelo do Ártico.

Para conter o avanço do aquecimento global, o Acordo de Paris tem como objetivo maior conter a elevação das temperaturas em 1,5ºC até o fim do século. No fim de novembro, a OMM já havia alertado que, mesmo com a paralisação das atividades industriais causada pela pandemia de coronavírus, a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera continuava aumentando.

*Com informações da EFE