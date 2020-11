Boris Johnson promete ‘revolução industrial verde’ para impulsionar economia no Reino Unido

Plano contém investimentos bilionários em ações que reduzem as emissões de poluentes

EFE Ponto principal do plano dos conservadores é o banimento dos carros novos movidos apenas por combustão a partir de 2030



Itália e Espanha registraram na terça-feira, 17, novos picos de mortes causadas pela Covid-19. Entre os italianos, 731 pessoas perderam a vida para a doença em apenas 24 horas. Foi o maior número desde abril. Em território espanhol, 435 pessoas morreram por Covid-19 de acordo com a estatística de ontem. A segunda onda continua muito ativa na Europa e os países do continente sabem que as restrições vão continuar ainda por várias semanas. Isso traz um impacto devastador para a economia, como está sendo sentido há meses ao redor do mundo.

O governo britânico anunciou nesta quarta-feira, 18, seu plano para impulsionar a economia através de ações de combate a emergência do clima. Boris Johnson prometeu uma revolução industrial verde com investimentos bilionários em ações que reduzem as emissões de poluentes. O ponto principal do plano dos conservadores é o banimento dos carros novos movidos apenas por combustão a partir de 2030. Os veículos híbridos novos poderão ser vendidos até 2035 — a partir de então gasolina e diesel estarão proibidos nos motores do país.

A Noruega já tem decisão semelhante que proíbe a venda de carros a combustão daqui a menos de cinco anos. A energia nuclear vai receber investimentos robustos com uma nova usina e diversos reatores menores ao redor do país. E até o aquecimento das casas britânicas vai passar por uma alteração profunda. Os sistemas à gás serão proibidos nas construções novas a partir de 2023, favorecendo a tecnologia que utiliza hidrogênio. A expectativa dos conservadores britânicos é gerar até 250 mil empregos com as ações. O plano foi bem recebido, mas alguns ambientalistas afirmam que ele ainda é tímido diante do tamanho do problema trazido pelas mudanças climáticas.

A conferência do clima do ano que vem, a COP-26, será realizada na Inglaterra e o governo tem se esforçado para liderar ações ambientais. Na semana passada, o parlamento britânico aprovou uma lei que proíbe o comércio de vender produtos ligados a destruição da Amazônia. Segundo estudo divulgado na revista Science, um quinto das exportações de soja e carne do Brasil para a União Europeia vêm de terras desmatadas ilegalmente. Por isso, os europeus têm concentrado ações ambientais na produção e no consumo, para tentar frear a emergência do clima enquanto ainda for possível.