Brasileiros são presos na Colômbia acusados de traficar drogas em avião

O Ministério Público da Colômbia informou neste domingo, 24, que dois brasileiros foram presos ao tentar entrar ilegalmente no país em um avião carregado de drogas. A aeronave, em que viajavam os dois detidos, foi interceptada pela Força Aérea Colombiana, quando voava na costa do rio Orinoco, no departamento de Vichada, que faz fronteira com a Venezuela. A partir de ordem dos militares locais, o avião pousou no aeroporto Germán Olano, localizado na cidade de Puerto Carreño, capital de Vichada, conforme explicou o Ministério Público, em comunicado.

Aos vasculhar o avião, os policiais não encontraram documentos que identificavam os proprietários, nem mesmo informações sobre o itinerário e a rota. Os agentes acharam “um compartimento atrás dos assentos que tinham rastros de substâncias ilegais. Após testes, foi verificado que se tratava de cocaína traficada dentro da aeronave. Os dois brasileiros acabaram sendo presos em flagrante e já encaminhado para um tribunal local. O Ministério Público os acusou por “fabricação, tráfico e porte de entorpecentes agravado”, e por “ingresso ilegal no território nacional”. Na audiência preliminar, nenhum dos presos aceitou as acusações. Foi declararam a legalidade da detenção do avião pelo juiz do caso, assim como de aparelhos GPS e telefones via satélite encontrados no interior da aeronave.

