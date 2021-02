40% das mortes por Covid-19 em Portugal foram registradas em janeiro

Segundo as estatísticas oficiais, a quantidade de vítimas no primeiro mês de 2021 representa 44,6% do total de toda a pandemia do novo coronavírus

EFE/ Carlos García Portugal concluiu o mês de janeiro com os números mais trágicos de toda a pandemia: foram 5.576 mortos por Covid-19



Ao longo do mês de janeiro, Portugal registrou 5.576 mortes causadas pela Covid-19, o que representa 44,6% de todos os óbitos contabilizados ao longo da pandemia. Além disso, nos últimos 31 dias foram notificados 306.838 novos casos de infecção pelo novo coronavírus no país, ou seja, 42,6% de todos os diagnósticos positivos desde que o Sars-Cov-2 começou a se propagar no território português em março de 2020. Estatisticamente, a doença provocou uma média de 180 mortes por dia no país durante o primeiro mês de 2021, situação que fez com que tanto as funerárias quanto os hospitais de Portugal passassem a atuar no seu limite. Além disso, nos crematórios de Lisboa, há atrasos de três a sete dias para que os corpos sejam devidamente incinerados.

Enquanto isso, Portugal segue com a sua campanha de vacinação contra a Covid-19 a passos lentos. Entre os países da União Europeia, ele é o que tem a porcentagem mais baixa de aplicação da primeira dose, segundo dados do Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças. A imunização começou nos asilos e entre os trabalhadores da saúde e, nesta segunda-feira, 1, passará a abranger outros grupos prioritários. Entre eles estão os funcionários de órgãos do governo, uma decisão que gerou grande polêmica no país. A segunda-feira, 1, também marcou o primeiro dia de fronteira fechada entre Portugal e Espanha, medida que deve ficar em vigor pelo menos até 14 de fevereiro.

