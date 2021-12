Bebê e homem morrem após prédios desabarem em BH; bombeiros apontam ‘colapso estrutural’

Prefeitura da capital mineira analisa se as construções eram regulares e uma perícia técnica vai determinar as causas do acidente; três pessoas que estavam soterradas foram resgatadas

Reprodução / Jovem Pan News Duas famílias vivam no prédio de três andares, enquanto a edificação de quatro andares estava vazia



O desabamento de dois prédios residenciais na madrugada desta terça-feira, 7, causou a morte de duas pessoas e deixou três feridos em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Entre as vítimas está um bebê de um ano e oito meses e um homem de 35 anos. À Jovem Pan, o tenente do Corpo de Bombeiros, Filipe Rocha, afirmou que as causas do acidente ainda serão determinadas por período técnica.”Ainda não podemos afirmar se tem relação com a chuva bem considerável, foram 120 milímetros de precipitação, durante o dia de ontem [segunda]. Pode ter relação e ser um contribuinte [para o desabamento], mas só por meio de uma perícia técnica que vai se apurar a real razão do acidente”, explicou em entrevista ao Jornal da Manhã.

De acordo com Filipe Rocha, a prefeitura está apurando se as edificações eram regulares. Mas ele menciona que o local das residências não era uma área de risco de deslizamento. Por isso, o Corpo de Bombeiros trabalha com a possibilidade de “colapso estrutural”. “Tivemos trabalho durante a madrugada, 46 bombeiros para conseguir as três vítimas que foram soterradas, duas já haviam sido conduzidas [ao hospital], mas tivemos que dar atenção às três que permaneciam nos escombros. Os imóveis que circundam as imediações tiveram parte da estrutura atingida, então fizemos uma interdição parcial. As buscas já encerraram, não há possibilidade de encontrar vítimas do local”, assegurou. Duas famílias viviam no prédio de três andares, enquanto a edificação de quatro andares estava vazia. Três mulheres foram socorridas, entre elas a mãe do bebê de um ano e oito meses.