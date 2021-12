Queda de helicóptero mata comandante do Estado-Maior da Índia e outras 12 pessoas

Militar de 63 anos estava acompanhado da esposa e investigação aberta pelas Forças Aéreas tenta determinar causa do acidente

AFP Pelo menos 13 pessoas morreram após queda de helicóptero na Índia, entre elas, chefe do Estado-Maior do país



O comandante do Estado-Maior do exército indiano, o general Bipin Rawat, e sua esposa estão entre as 13 vítimas fatais da queda de um helicóptero nesta quarta-feira, 8, no estado de Tamil Nadu, sul do país. “Com profundo pesar, agora está confirmado que o general Bipin Rawat, a senhora Madhulika Rawat e outras 11 pessoas que estavam a bordo (do helicóptero) morreram no lamentável acidente”, informou a Força Aérea indiana no Twitter. Algumas horas antes, a instituição anunciou que um helicóptero Mi-17V5 do exército com o general a bordo caiu perto de Coonoor, em Tamil Nadu. O militar, de 63 anos, seguia com a mulher e outras pessoas para a Escola do Estado-Maior da Defesa, informou uma fonte militar à AFP. A Força Aérea informou que iniciou uma investigação para determinar a causa do acidente.

O helicóptero caiu em uma área de floresta a quase 10 quilômetros da rodovia mais próxima, da qual as equipes de resgate tiveram que caminhar até o local do acidente, afirmou à AFP uma fonte do corpo de bombeiros. Algumas pessoas teriam sido levadas ao hospital, mas não resistiram. Nas imagens divulgadas pela imprensa, algumas pessoas tentam apagar as chamas com baldes d’água e um grupo de soldados retira um dos passageiros em uma maca improvisada. Bipin foi a primeira pessoa a ocupar o cargo de comandante do Estado-Maior do país, vaga criada pelo governo da Índia em 2019. Ele é considerado próximo ao primeiro-ministro do país, Narendra Modi.

*Com informações da AFP