Acidente com ônibus deixa pelo menos 18 mortos no Equador

Outros 25 passageiros ficaram feridos e foram transferidos para hospitais da região de Morona Santiago

Reprodução / Google Maps Acidente causou a morte de ao menos 18 pessoas na província amazônica de Morona Santiago, no Equador



Um acidente de ônibus no sábado, 11, causou a morte de ao menos 18 pessoas na província amazônica de Morona Santiago, no Equador. Segundo informações do Serviço Integrado de Segurança ECU 911 divulgadas neste domingo, 12, outras 25 passageiros ficaram feridos e foram transferidos para diversos hospitais, sem dar detalhes sobre a gravidade dos atingidos. De acordo com a Polícia Nacional, “o tipo de acidente estava relacionado com a perda de faixa de rodagem” que provocou a queda e capotamento do ônibus que fazia o percurso Macas-Loja. Agentes do Serviço de Investigação de Acidentes de Trânsito (SIAT) e Criminalística também se deslocaram ao local para os procedimentos necessários. Os 18 corpos foram foram transferidos para o necrotério de Sucua.

*Com EFE