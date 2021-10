Acidente com trem deixa pelo menos 25 mortos na República Democrática do Congo

Segundo autoridades da cidade de Kanzenze, maior parte dos mortos estava no veículo de forma clandestina

Google Maps/Reprodução Acidente ocorreu nas proximidades da cidade de Kanzenze



Pelo menos 25 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um trem de carga descarrilar na cidade de Kanzenze, no sudeste da República Democrática do Congo (RDC). O acidente ocorreu na noite desta segunda-feira, 18, e foi confirmado à Agência EFE nesta terça-feira, 19. Segundo autoridades locais, a maioria dos mortos eram pessoas que viajavam de forma clandestina no equipamento. “Até agora, temos 25 mortos e feridos internados no hospital de referência de Kanzenze. Eles são clandestinos (viajantes) que encontraram um buraco no trem, que transportava minerais em nome da mineradora Tenge Fungurume”, disse por telefone à EFE o ministro provincial da Saúde e Transportes, Jules Kabuiti. A suspeita é de que a idade da malha ferroviária local e o mau estado dos trilhos possam ter causado o descarrilamento.