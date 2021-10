Buenos Aires anuncia fim da obrigatoriedade de máscaras ao ar livre

Medida, que passa a valer nesta quarta-feira, ocorre quase um mês após Argentina permitir que cidadãos abandonassem proteção

EFE/ Juan Ignacio Roncoroni Uso de máscara deixará de ser obrigatório na capital nesta quarta-feira



A prefeitura da cidade de Buenos Aires anunciou nesta terça-feira, 19, que a partir desta quarta-feira, 20, o uso de máscaras ao ar livre deixa de ser obrigatório na capital. O anúncio ocorre quase um mês após a Argentina flexibilizar o uso do equipamento de proteção. Na ocasião, o prefeito da cidade, Horacio Rodríguez Larreta, preferiu esperar até que 70% da população estivesse com o esquema vacinal completo, marca alcançada nesta segunda. A obrigatoriedade do equipamento continua, porém, dentro das salas de aula e nos transportes públicos. O fim de outras medidas sanitárias, como a obrigatoriedade no aferimento de temperatura de consumidores em comércios e supermercados, também foi anunciado por Rodríguez. “A vacina protege contra formas graves da doença e contra mortes. Agora, vamos focar para que as pessoas possam voltar às suas atividades cotidianas de forma segura”, anunciou o secretário de Saúde da capital, Fernán Quirós, em coletiva de imprensa.